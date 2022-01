Wir - Brad, Keanu, Daddy - unsere Superhelden

"Jeder Schöneberger behauptet, dass David Bowie in seiner Wohnung gelebt habe" - zum Wochenstart rätseln Mutter und Sohn Schumacher, wie Mikroplastik ins Weltall kommt, was die Sterne wirklich übers Schicksal wissen, warum Keanu Reeves seine Millionen verschenkt, weshalb Flugzeuge leer durch die Welt fliegen, wie das perfekte Geburtstagsgeschenk auszusehen hat (Zaunpfahl!), was Memes und Minions unterscheidet, warum Siegfried nach all den Jahrzehnten immer noch so sexy ist und weshalb ein trotteliger Prinz eine seiner Immobilien verscheuern muß. Plus: Ein erneutes Lob des Mittagsschlafs. Folge 357 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de