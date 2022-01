Wir – Toller Start ins Jahr: Vati wird weggemobbt

"Was macht mich einzigartig, Schatz?" In der großen Jahresanfangsfolge zelebrieren die Schumachers Abschied und Aufbruch, weihen den Neuen in die Geheimnisse des Erfolgspodcastens ein, verraten fast legaler tricks zum kostenlosen Hörbuchhören, lehnen Atomstrom aus Frankreich ab, verraten einen Supertrick mit Spülmittel, informieren über die geheimnisvolle Welt der Arbeit, mobben einen sympathischen älteren Herrn, lehnen das Wort "Projekt" ab und erklären, warum jeden Mittwoch um 12.01 Uhr die Korken knallen sollten. Plus: Warum Alter nur ein Gefühl ist. Folge 356 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

