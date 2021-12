Wir - Bitte, schenk´ mir einfach gar nichts

Hacker für Telegram, Brillis für den Alltag, allein in der Küche - das große Wunschkonzert in der Jubiläumsfolge.

"Möchtest Du wieder ein Rennfahrer-Training auf dem Nürburgring, Schatz?" In der 350. Folge des Mutmach-Podcasts lachen die Schumachers über wirklich missratene Geschenke wie das Fahrer-Training oder ein ödes Loriot-Buch, fragen sich, ob man lieber Freude vortäuscht oder Enttäuschung preisgibt, wünschen sich flexiblere Hüftlegenksbeuger und eine Flasche Champagner, wundern sich über merkwürdige Wunschbräuche, von denen manche allerdings auch ausgedacht sind, lesen alte Wunschzettel vor und beschließen, sich dieses Jahr nichts zu schenken, also jetzt wirklich nicht. Plus: Wünsche der nachwachsenden Generation an nervige Boomer. Folge 350 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de