Wir - Brauchen wir einen neuen Bhagwan?

„Das war wild, wild Wolfgang, Schatz." Mit dem fränkischen Lebenskünstler, Osho-Jünger und Podcast-Veteranen Wolfgang sprechen die Schumachers über Stimmen, die wie Glutamat wirken, den zweifelhaften Zauber der Lachgasbetäubung, eine kaltschnäuzige Regierung, toxischen Kapitalismus, den Siegeszug der Unreife, den um sich greifenden Opferkult, wilde Tanznächte bei "Zorba the Buddha", litauische Stoßdämpfer, die frühen Zeiten des Computers, die Kunst des Brennstäbe-Managements, den Fels der Unbewusstheit und die Tage in Poona. Plus: Die wirklich wichtigen Fragen des Lebens. Folge 355 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

Alles über Kultautor und Bhagwan-Jünger Jörg Andrees Elten.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

