Wir - Vorsätze und Hintergedanken

In ihrem ersten gemeinsamen Podcast wundern sich Mutter Suse und Sohn Paul über komische Vorsätze und die immer gleichen Diäten, überlegen, ob „Milf & Twilf“ ein guter Podcast-Titel wäre, erklären Karma-Kleinsparen und unsoziales Zeitplanen, geben Tipps zum Finetuning beim Rauchstopp, lenken Gedanken mit Hypnose, verraten, wie mit Schokoplätzchen die Wampe kleiner wird, feiern Mutmachmorgende und leere Tagebuchseiten und suchen Vorbilder in alten Ladies und Helmut Schmidt. Plus: Wer war eigentlich dieser Hajo? Folge 356 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de