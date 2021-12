Wir - Horst Evers: Treffen mit Lisa Fitz

Horst Evers spricht über den zweitgrößten Lacher in seinem Jahresrückblick, ein gespenstisches Treffen mit Lisa Fitz und Tränen auf dem Klo.

„Was hat Horst, was ich nicht habe, Schatz?" Mit dem wunderbaren Berliner Geschichtenerzähler Horst Evers sprechen die Schumachers über ausgelassene Wellen, den König von Berlin, Ulrich Roski, die Privilegien des Spaßmachers, eine Comedy-Quote, die irrige Vorstellung, dass Männer meistens Feministen seien, den Zusammenhang von Körper und Karriere, den Zauber von Diepholz und warum ein Studium am Busfahren scheitern kann. Plus: Warum Weihnachten allein mit der Familie auch seine Risiken birgt. Folge 352 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

Der große Jahresrückblick mit Horst Evers, Bov Bjerg, Hannes Heesch, Manfred Maurenbrecher und Christoph "Angela" Merkel und alle Shows.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de