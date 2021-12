Wir - Baerbock, Moria und ein Orden

Andreas Thoelke erklärt, warum ein Jude mit Engelskult wenig an der Kippa hat, und warum er sein Designer-Leben verlassen hat.

„Warum hast Du eigentlich keinen Orden, Schatz?" Mit dem Berliner Alltagsengel Andreas Tölke sprechen die Schumachers über Orden an Badehosen, das unvorstellbare Glück, endlich mal "Kartoffel" genannt zu werden, das nette Wort "manigfaltig", einen vor Rührung weinenden Pitbull namens Andreas, 54 Alis, den Oktopus der Wärmeströme, Dummtouristen, Uriel, den Schutzengel der Waschmaschinen, den Engelsfimmel der Gattin, außergewöhnlich langsame Akten aus Bayern, den geheimnisvollen Zauber von André-Rieu-Platten, Gurkenmasken und eingelaufene Anzüge, das TÜV-Siegel des Bundespräsidenten und die Geheimnisse der irakischen Köchin. Plus: Warum sich manche Komplimente komisch anhören. Folge 349 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

Spenden an Be An Angel e.V.: Konto 014 522 59 00 BLZ 100 708 48 (Deutsche Bank) IBAN DE37100708480145225900 BIC DEUTDEDB110

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de