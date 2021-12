Wir - Eingekesselt im Querdenker-Autokorso

„Ich will auch mal Opfer sein, Schatz?" In Folge 348 des Mutmachs-Podcasts der Berliner Morgenpost erregen sich die Schumachers über drei glückliche Männer, eklige Worte, ein verpatztes Interview, nervige Weihnachtslieder (Ja, Mariah Carey ist dabei), die doppelte Moral der Medienmuftis, Bürgerkriege um QR-Codes und Impfpässe, den BumbaKiki-Effekt, einen Kanzler aus der Ungeimpften und planen einen Fackelaufmarsch der Liebe in Berlin. Plus: Was bedeutet dieses geheimnisvolle Geräusch?

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de