Wir - Weihnachtswerbung ist Psycho-Terror

"Bitte nichts Selbstgebasteltes, Schatz?" In der großen Wochenendfolge sorgen die Schumachers für Entspannungshilfe, lachen über die eigenen (zahlreichen) Fehler, versuchen sich als Amboss, genügen endlich mal, schenken sich nichts zum Fest - höchstens was ganz Kleines, bereiten eine Schlafzimmer-Disko vor, wundern sich mal wieder über Debatten auf Facebook, animieren den Parasympathikus, gleiten ab und kommen in Frieden. Plus: Wie bekommt man einen Link in die Klarsichthülle? Folge 347 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de