Wir - Brutales Experiment: Vier Wochen ohne Plastik

„Die Venus von Willendorf kann auch gut ein Dirndl ausfüllen, Schatz!" In Folge 330 des Mutmachs-Podcasts der Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob ein archäologischer Sensationsfund Pornografie sein kann, was Glasgow wirklich bringt außer Reisekosten, wo Sprunginnovationen mal Not täten, ob das Umschulen auf Exorzismus eine zukunftsfeste Idee wäre, ob vom Teufel Besessene mit Leberwurst-Hostien enttarnt werden können, wie wir Glasgow nach Hause holen, warum Büffel als Volksschauspieler eingesetzt werden, was so besonders daran ist, seinen Nachfolger den Kollegen schon mal vorzustellen und warum der Indian Summer jedes Jahr wieder so unglaublich zauberhaft ist. Plus: Wir beginnen unsere privaten Aktionswochen "No Plastic!" Folge 330.

