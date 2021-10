Wir - Verzicht ist der neue Luxus

"Wir verzichten ab sofort auf Anschlusstermine, Schatz!" Wärmestube, Heilschocks und Wachstum ohne Wohlstand - in der großen Wochenendfolge überlegen die Schumachers, welche Vorteile der Verzicht mit sich bringt, warum Ekstase der Askese bedarf, was wohl nach dem Kapitalismus kommt, warum sich Küchengeräte nicht reparieren lassen, wie grün junge Manager wirklich sind, ob sich Verzicht auch in Teilzeit erledigen läßt, wie das Wasser aus der Wand kommt, ob sich eine Werteskala einfach umdrehen läßt, wie multiple Sinnlichkeit funktioniert und weshalb Überlegen und Überlegen womöglich zusammenhängen. Plus: einfach mal in die Gegend gucken. Folge 329.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de