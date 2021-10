Wir - Von Gurus empfohlen: Die Laub-Meditation

„Nur für Dich habe ich meine Angora-Leibbinde angelegt, Schatz!" In Folge 328 des Mutmachs-Podcasts der Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob uns die Ampel-Regierung in die Obama-Falle treibt, was an Klöstern so beruhigend ist, wieviel Kraft ein Dolch-Tattoo hat, ob wir in Springer- oder in Stuhlkreis-Deutschland leben wollen, warum ein Lockdown für Umgeimpfte ein interessanter Ansatz ist, ob Männer Angst vor Frauen am Shredder haben sollten und warum Adele gebrauchte Kaugummis an die Wand hängt. Plus Tierkunde: Der Dingo ist kein Retriever.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de