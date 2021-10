Wir - Immer Ärger mit den Morgenmuffeln

Dösen, Turnen, Schweigen - so geht der perfekte Morgen. Die Morgenroutinen erfolgreicher Menschen und die Spätfolgen des Intervallfastens.

"Du liest wirklich komische Bücher, Schatz!" In der großen Wochenendfolge sprechen die Schumachers über den perfekten Morgen, über Muffeln und Muffins zum Frühstück, über Gemsengaratie, schlechtes Gewissen und Charakterfragen an der Snooze-Taste, über behaarte Zärtlichkeit und sinnloses Gequatsche zu früher Stunde, Streuobstwiesen im Morgentau und Interviews mit dem eigenen Spiegelbild. Plus Weisheit: Jedes Altbauviertel war mal ein Neubauviertel. Folge 324.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de