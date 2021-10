Wir - Die Kunst des guten Kompromisses

"Sind wir kompromissbereiter geworden, Schatz? Nein!" Neubauer, Tucholsky und Alkohol nur am Wochenende - in der großen Wochenendfolge sprechen die Schumachers über die vier Bedingungen für einen guten Kompromiss, gemeinsame Spielfelder konzediertes Territorium, Butter mit und ohne Salz, Machtfragen und Opfergehabe, kluges Abwägen und Ruhebewahren, ideale und weniger gute Momente sowie den toxischen Satz: "Ich liebe Dich nicht mehr". Plus: Tucholsky auf der Couch. Folge 321.

