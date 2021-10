Wir - Das Geständnis: "Ich war ein mieser Sexist"

„Du bist so ein Miststück, Schatz!" In Folge 319 des Mutmachs-Podcasts der Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, woher diese elende Müdigkeit schon wieder kommt, ob wir unser Politikpersonal erstmal eine Woche zum Ausspannen schicken, warum wir erst jetzt merken, dass ganz Deutschland eine Riesenbaustelle ist, welche Einlage eine perfekte Kürbissuppe noch perfekter macht (Spoiler: Fisch), weshalb Armin Laschet als einziger nicht merkt, dass er bereits eine historische Figur ist, welche Frechheiten sich manche Imfpverweigerer herausnehmen und um wieviel sexistischer der Ton mancher Männer vor 20 Jahren war. Plus: das bewegende Geständnis eines weißen Mannes in den besten Jahren.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de