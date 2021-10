Wir - Die Kunst des Dreiers

"Es liegt Aufbruch in der Luft, Schatz!" Habeck, Baerbock, Lindner und Scholz - in der großen Wochenendfolge sprechen die Schumachers über den Mut zum Aufbruch, eine neue Kultur des Miteinanders, die Kunst, einen Dreier zu organisieren, den Moment an der magischen Schwelle, Meditation im Kanzleramt, die Frage, was Koalition mit Kopulation zu tun hat, die Angst vor der Ernüchterung und die Kunst, bei jedem Wind in die richtige Richtung zu segeln. Plus: Kommt die jetzt die Rache der alten weißen Männer? Folge 318.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de