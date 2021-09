Wahllokal und Berghain:Hurra, endlich wieder Schlangestehen

„Darf man den Wahlverlierer Laschet mit dem Wahlverlierer Trump vergleichen, Schatz!" In Folge 316 des Mutmachs-Podcasts der Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob nach einer völlig vergeigten Wahl nicht auch mal ein Rücktritt angemessen wäre, ob Schlangestehen zur Wählermobilisierung beiträgt, weil es sich wie Berghain anfühlt, wie schnell aus fünf Feinden fünf Freund werden, weshalb die Koalitionsverhandlungen auf vier Wochen begrenzt werden sollten, warum ein bißchen Regieren dann auch mal wieder ganz schön wäre und was es mit der Punktierten Porenscheibe auf sich hat. Plus: Lustvolle Diskriminierung älterer weißer Herren.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de