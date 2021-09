Wir - Der Wahl-O-Mat ist ein Scherzkeks

Kopfwahl, Herzwahl, Qualwahl - warum wir wählen was wir wählen. Dazu die Freude am Steuernzahlen und die Kunstform des Kompromisses.

"Wählen ist wichtig, Schatz, aber Abwählen fast noch wichtiger!" Das Leckerli-Orakel, der gefürchtete Swing und soziale Gerechtigkeit - in der großen Wahlwochenendfolge beantworten die Schumachers im Hinterhof der Politik die Fragen der Wir-Community, sprechen über die Faszination, wenn Millionen von Stimmen in bunte Balken übersetzt werden, über das Scheinheiligkeit-Paradigma, einen Scherzkeks namens "Wahl-O-Mat", ein Gift namens Facebook, höhere Steuern, wahlentscheidende Effekte, die Operation Abendsonne und die Empfehlungen des Hundeorakels Lucy. Plus: Tempo vs. Entschleunigung - wie entscheidungsfähig ist demokratische Politik, wenn's mal eilt?

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de