Wir - Kabarettist Florian Schroeder: Opfer, aber sexy

„Fühlst Du Dich auch diskriminiert, Schatz?" Mit dem Kabarettisten Florian Schroeder sprechen die Schumachers am Expertenmittwoch über die Strafkolonie Stuttgart, Angst der Wahlkämpfenden, den Raum der Uneindeutigkeit, die Vorteile des Opferseins, den Mut, keine Meinung zu haben, die Menschen draußen, die viel netter sind als die im Internet, die Idee, seine Altenpflegerin zu heiraten, die Humorlosigkeit der Querdenkenden, den Karrierekiller Karneval, die vielen Norddeutschen im Kanzleramt, die neuen Leiden des jungen Kabarettisten und über seine Zweifel an der positiven Psychologie, was die Positivpsychologin Suse sehr lustig findet. Plus: Das neue Schroeder-Buch "Schluss mit der Meinungsfreiheit" zu gewinnen. Folge 314 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

