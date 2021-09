Wir - Neue Frauen braucht das Land

"Die Sexsucht der Amazonen macht mir Angst, Schatz!" Artemis und die Mutti-Muster, Beiwohnen und Abgrenzen, Tanzen und Wüten - in der großen Wochenendfolge spreche die Schumachers über heilsame Workshops für Frauen (und Männer), über die Gewohnheit des Unterordnens, über das Ende des Matriarchats (schon länger her), über das Ende des Patriarchats (jetzt gerade), über das Zeitalter der Augenhöhe (bald), über C.G. Jung und Archetypinnen, über Jungfrauen und Huren, über Zickengewitter, die auch nicht jünger machen, über Bedürfnisse und Feuerholz sowie über das Gute, Schöne und Richtige. Plus: Warum heisst es "Mutter Natur" und nicht "Vater Natur"? Folge 312.

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter www.suseschumacher.de/podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern, Eichborn, 2020.

