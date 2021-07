Wir - Thailand-Kennerin Maren Niemeyer: Dramen und Palmen

Maren Niemeyer über Männer, die sich daneben benehmen und Freiheitsrechte in der Autokratie (Gruß an deutsche Querdenker).

"80 Prozent der thai-deutschen Ehen scheitern!" Billig, freundlich, Thailand - Rentner und alleinstehende Herren lebten ihren Traum vom Ruhestand in der preiswerten Hängematte - bis die Pandemie kam. Im Gespräch mit Maren Niemeyer, Leiterin des Goethe-Instituts in Bangkok, sprechen die Schumachers über Impfbeschleunigungsbescheinigungen, kulturelle Brüche, ungewohnte Fremdheitserfahrungen, den Wahn deutscher Querdenker, unbegleitete Sterbende, einen unerwarteten Stresstest für die Ehe und Strategien, das Quarantänehotel ohne Schaden zu überleben. Plus: nostalgischer Ausflug ins Früher, als es noch Premiere und Tempo gab. Folge 289 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

