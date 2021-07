Wir - Sextherapeutin Katrin Hinrichs: "Viagra? Nie gehört!"

"Im Urlaub geht's richtig rund, Schatz!" Schnarchen, grabbeln, nerven - im Gespräch mit der Hamburger Sexologin Katrin Hinrichs fragen die Schumachers für einen Freund, was es mit der neosexuellen Revolution auf sich hat, warum Porno nicht böse, aber problematisch ist, wie man zurück in den eigenen Körper findet, warum Stöhnen ein Segen ist, ob man sich bei Sextherapie nackig machen muss, was dieses Viagra ist, warum diese elenden Bedürfnisse so schwer zu äußern sind, warum Scham nicht immer schlecht sein muss und ein lockerer Beckenboden nie verkehrt ist. Plus: Wehmütiges Erinnern an die Zeit, als "Bravo" noch Porno war. Folge 289 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

Katrin Hinrichs/ Hajo Schumacher: "Ich frage für einen Freund. Der Sex-Podcast für Erwachsene"

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de