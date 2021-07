Mutmach-Podcast Wir - Der kleine Urlaubsberater: So erholen sich Profis

"Soll ich den Borat-Einteiler für den Strand einpacken, Schatz?". Endlich mal wieder gut essen, abhängen und krank werden: Im großen Ferienspezial fragen sich die Schumachers, was einen gelungenen Urlaub ausmacht, warum Akkus und Erwartungen die Erholung killen, wie mit einem Kulturfimmel umzugehen ist, was sie als Rucksackreisende für dolle Dinge erlebt haben, wie man mit Flugscham umgeht, warum dringend erotische Textilien ins Handgepäck gehören und wie sich die Erholung mit Leistungswahn sabotieren lässt. Plus: Illegale Drogengeschichten von früher. Folge 288 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de