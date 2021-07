Wir - Bitte keinen EM-Titel für Boris Johnson

„Erklär´ mir die Generation Greta, Schatz?“ Nach einem sonnigen Wochenende fragen sich die Schumachers, ob Boris Johnson den EM-Titel bekommen darf, warum volle Stadien eine Machtdemonstration bedeuten, wie man sich Entspannung erarbeiten kann, warum Carports in Tomatendschungel verwandelt werden sollten, weshalb Plastik nicht kompostierbar ist, weshalb es so schwer ist, sich in Parks zu benehmen, warum wir eine neue Covid-App brauchen, ob Haustiere Masken tragen sollten und warum es früher nur Steine zum Spielen gab. Plus: kleiner Ratgeber gegen Strand- und Bikini-Panik. Folge 286 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de