Guter Abschied (Merkel), schlechter Abschied (Löw)

"Bitte sag mir, wenn es peinlich wird, Schatz!". Löw, Merkel, Carpendale: Im großen Wochenendspezial fragen sich die Schumachers, was einen gelungenen Abschied ausmacht, wie der Umgang mit Unsicherheit gelingt, warum die Kantine dicht an der Höllentor liegt, weshalb Ambiguitätstoleranz die neue Erotikmasche ist, wieso Neuland eine Haltung sein kann ist, wie man ein gutes Bauchgefühl erkennt, warum auf Intuition auch nicht immer Verlass ist und warum so viele Menschen immer alles sofort geklärt haben wollen. Plus: Hat jemand zufällig eine Hochseegärtnerei im Angebot? Folge 285 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de