Wir - Glücks-Spezial: Freunde schöner Spötterfunken

"Mache ich Dich glücklich, Schatz?" - In der 282. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, wie Glück funktioniert, was Symmetrie mit Glück zu tun hat, ob Unglück ein Kult ist, warum Glück eigentlich ein Verb sein sollte, weshalb Jogi Löw so unglücklich aussieht, weshalb Handeln glücklich macht, was es mit der "evolutionären Ästhetik" auf sich hat, was es mit den schönen Götterfunken auf sich hat und was wir aus Bhutan mitnehmen können. Plus: Die Frittenbude von Pompeji.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de