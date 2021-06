Wir - Wieviel Freundschaft braucht die Liebe?

"Sollen wir zusammenziehen, Schatz?" - In der 279. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich zwei Freunde, was Freundschaft eigentlich ausmacht, warum Bierholen ein Freundschaftstest ist, weshalb Distanz sehr hilfreich sein kann, ob Frauen und Männer überhaupt Freunde werden können, wie sich der Ruhestand anfühlt, warum die Generation Bausparvertrag auch okay ist, ob eine Paddeltour auf der Emscher eine gute Idee ist, wann die Eifersucht piekst, ob sich Freunde vor Frauen warnen, und was man eigentlich hätte besser machen können. Plus: Was wirklich peinlich war in all den Jahren.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de