Wir - Bei Merkel unterm Tisch

„Möchtest Du eine Zimtschnecke, Schatz?“ Nach einem bewegten Wochenende fragen sich die Schumachers, ob Annalena Baerbock jetzt wieder durchstartet, warum Armin Laschet eine neue Betreuerin braucht, was Angela Merkel und Barack Obama einst wirklich ausgeheckt haben, ob man sich für Männerbelange einsetzen kann ohne gleich ein Weichei zu sein, weshalb "Spielerfrau" der härteste Job der Welt ist, weshalb Kardinal Marx der Rücktritt nicht erlaubt wird und warum das dänische Team den Glauben an das Gute im Fußball für einen Moment wiederbelebt hat. Plus: ein lesenswertes Buch. Folge 278 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de