Wir - Haseloff, Laschet, Kanzleramt

„Ich bin eine Reptiloidin, Schatz!“ Nach einem bewegten Wochenende fragen sich die Schumachers, hob Reiner Haseloff der Kanzlermacher der Republik ist, warum Rio Reiser immer noch Heinrich Heine heisst, was zu tun ist, wenn Elefanten in die Stadt kommen, warum die UFO-Piloten nicht in die Stadt kommen, was wir mit all den Corona-Hunden machen sollen, ob die 4.Welle noch zu verhindern ist und wie schnell diese verflixte Normalität schon wieder Einzug hält. Plus: Ein Schnellkurs in Sachen Baummeditation. Folge 274 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de