Wir - Wege aus der schlechten Laune

Schnauze voll, von allem, aber echt jetzt: Was tun, lässt sich die schlechte Laune auch mit bewährten Psycho-Tricks nicht verscheuchen

"Darf ich auch mal schlechte Laune haben, Schatz?" - In der 271. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, wie schlechte Laune entsteht, wie sich Kopfbilder behutsam umbauen lassen, warum das Glück eine karibische Strandbude mit dem Namen "Casa Caipirinha" ist, ob Benzin der neue Tabak ist, wie sich Schnecken fangen lassen, ohne dass sie in Bier ersaufen, ob Männer sich selbst schön trinken können und ob radikale Ehrlichkeit eine Lösung ist. Plus: eine sehr bizarre Stachelhalsbandmeditation.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de