Wir - Außengastro und Paarungsrituale

„Hat dich der junge Kerl da eben etwa lüstern angegrinst, Schatz?“ Nach einer ausgiebigen Patrouille durch die Berliner Kneipenwelt fragen sich die Schumachers, wie man alte Freunde angemessen begrüßt, wo eigentlich die Grenzen der Außengastro verlaufen, ob Werder Bremen Mitgefühl verdient hat, warum beim ESC immer wieder Schlagerluder herumturnen müssen, was David Bowie und Prince wohl zum ESC-Sieger gesagt hätten, wie sich Sardinien im Sommer anfühlt, warum die Grünen so töffelig sind und warum die Welt schon wieder nicht untergeht. Plus: die historische Folge von Pfingsten 2020 in voller Länge. Folge 268 des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de