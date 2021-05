Heute mit der Extraportion Kuschelhormon

„Wollen wir auch mal eskalieren, Schatz?“ - In der 267. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, wie achtsam die Öffnungsparties ein können, wieso wir unseren Kindern ein Feierwochenende gönnen sollten, wie Schleiereulen die Streithähne in Nahost befrieden, was Schubert, Schumann und Schumacher gemeinsam haben (okay, okay, es ist wirklich nur das „Schu“) wie eine kleine Dopamindusche die Stimmung fürs ganze Wochenende hebt, wie man Sport, Recherche und Bier zusammenbringt und warum eine Yoga-Challenge richtig viel gute Laune verursacht. Plus: eine amateurhafte erotische Lesung und eine Übung für mehr Optimismus.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de