Wir - Urlaub oder wieder Brandenburg?

"Schatz, fahren wir in die Ferien oder wieder nach Brandenburg?" - In der 265. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, wie sich ein Volk von Virologen so schnell in ein Volk von Nahost-Experten verwandelt, warum es keine einfachen Lösungen für einen komplexen Konflikt gibt, warum deutsches Holz das neue Gold ist, welche Sicherheitswettkämpfe sich die Ferienregionen liefern, ob Annalena Baerbock sich Joschka Fische als Berater holen sollte, warum die Blaumeise zurückkehrt und ob ein Platz zu Ehren von Rio Reiser angemessen ist. Plus: Welche Werte wirklich wichtig sind.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de