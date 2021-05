Wir - Die emotionalen Nebenwirkungen der Impfung

„Bleib´ doch einmal bei der Sache, Schatz!“ - In der 264. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, welche Pandemieschäden jetzt schleunigst zu reparieren sind, wie wir aus der Wut in den Mut kommen, wie Heilen und Verzeihen zusammenhängen, was wir vom Sündenbock einen können und was von den Amish, warum ein Amboss aus Gummi sein kann, was wir uns selbst verzeihen sollten, warum die Impfung die Emotionen verändert, wie mit verzweifelten Liebhabern zu verfahren ist, wie aktives Zuhören funktioniert und wie der Aufenthalt auf einer einsamen Berghütte mit dem Sprung zurück in den Fluß des Lebens zusammenhängen. Plus: eine erotische Lesung, leider nur kurz.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de