Wir: Philosoph Eilenberger: eine Nacht lang Todes-Meditation

„Findest Du die Stoiker auch so uninteressant, Schatz?“ Mit dem Philosophen Wolfram Eilenberger debattieren die Schumachers für den Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost, wie sich eine Todesmeditation anfühlt, warum Glück ein Verb ist, weshalb das Universum nichts persönlich meint, was sich hinter der großen Kette der Wesen verbirgt, warum Weltvergessen eine Tugend ist, warum am besten alles so weitergehen sollte und warum der 1. FC Union nicht so toll ist wie der FC Bayern. Plus: Der Fußball ist kein Spiegel, sondern ein Subsystem (Philosoph halt). Folge 263.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de