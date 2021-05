Wir - Herdenimmunität: Team Impf gegen Team Nicht-Impf

„Meine Badehose ist eingelaufen, Schatz!“ - In der 262. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob dieses Wochenende als Wende zum Guten in die Geschichtsbücher eingehen wird, ob wir jetzt vor einem Langnese-Sommer stehen, wie die Schlacht von Impflingen gegen Impf-Skeptikern um die Herdenimmunität an Fahrt aufnimmt, welcher Körperteil eigentlich das Sagen hat, wie wir unsere Kinder so langsam wieder aufbauen, warum Olaf Scholz Schalke hat, ob Saskia Esken oder Boris Palmer spannende Dinner-Gäste wären und was die Mönchsgrasmücke am Samstagmorgen so treibt. Plus: Höchste Zeit, mal wieder an die Kinder zu denken.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de