Wir - Wie fühlt sich Geimpftsein an?

"Schatz, ich fürchte meinen eigenen Leichtsinn - und Deinen erst recht." - In der 260. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, wie wir uns behutsam an die Öffnungen herantasten, wie stark der Leichtsinn sein wird, wie sich Geimpftsein anfühlt, warum Achtsamkeit nicht unumstritten ist, wie AfD-Auftritte in Talkshows wirken, ob Goji und Co. wirklich wirken, warum George Clooney überbewertet wird, warum Brückenbauen und 3-D-Brillen gegen Diskriminierung helfen und ob Gewalt auch eine Pandemie ist. Plus: Ein Atemzug, der Dein Leben verändert.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

