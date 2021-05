Wir - Die Pandemie trainiert das Gehirn

Die Neurowissenschaftlerin Prof. Maren Urner über unser sparsames Hirn, das Lernen in der Pandemie und die Lust an der Neugier.

“Gehört Wein zur Prio-Gruppe 1, Schatz?" - In der 259. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen die Schumachers die schlaue Neurowissenschaftlerin Prof. Maren Urner, warum unser Hirn so bequem ist, weshalb Neugier eine unterschätzte Tugend ist, wofür wir morgens aufstehen, warum das Negative so viel Ärger macht, wie wir aus dem statischen ins dynamische Denken kommen, warum Gruppendruck alle Fakten schlägt, und was geschieht, wenn der präfrontale Neokortex die Notbremse zieht. Plus: drei nagelneue Urner-Bücher zu gewinnen.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

