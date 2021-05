Wir - Wie geht Impfgerechtigkeit?

"Ich möchte ein Huhn von Dir, Schatz!“ - In der 258. Folge Ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, wie echte Impfgerechtigkeit aussehen kann, warum ein kleines Ukulele-Konzert so zu Herzen geht, wieso Langusten unter Wasser Urin riechen können (Spargel?), warum unsere Körper erstens mehr Bewegung und zweitens mehr Beweglichkeit brauchen, wie sich die erste Party danach wohl anfühlen mag, ob Impfprämien moralisch sind und wie Ameisen mit Pandemien umgehen. Plus: Was kann das geheimnisvolle Qaz-Covid-in?

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de