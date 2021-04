Wir - Gutes Impfen, schlechtes Impfen

„Piek´ mich, Schatz!“ - In der 257. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob es neben Impfrechten auch Impflichten gibt, wie lange wir uns über Impf-Fairness aufregen wollen, warum wir endlich mal wieder lachen sollten, wieviel Skepsis eine Demokratie verträgt, was Corona mit Klima zu tun hat, ob das Licht am Ende des Tunnels nicht sich wieder der entgegenkommende Zug ist, wann die anarchische Phase beginnt und was Oma mit ihrem Fleckfieber für eine Impfung gegeben hätte. Plus: Sind Impf-Deutschland und Schimpfdeutschland Paralleluniversen?

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

