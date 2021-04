„Das Konzept Kneipe wird sich radikal verändern“. Kult-Gastronom Günther Windhorst erklärt, warum die Pandemie am Ende auch ihr Gutes hat

Mutmach-Podcast Wir - Barkeeper Windhorst: Sex on the Beach geht immer

Ich kriege Durst, Schatz? - In der 256. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen die Schumachers Berlins wunderbarsten Barkeeper, wie die Gastronomie durch die Pandemie kommt, ob die Pandemie das Konzept Kneipe bedroht, wie sich ein leerer Tresen anfühlt, warum Wermuth angesagt ist und Gin nicht, weshalb das illegale Trinken in Bars unsolidarisch ist, wie man einen "Splendid Uckermark“ mixt, warum man die Grumsiner Destillerie kennen sollte und warum Shrimps im Cocktail kein Versehen sind. Plus: Ein Date ohne Datum.

