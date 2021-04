Glück ist, To-do-Listen zu verbrennen

"Wann warst Du mal besonders mutig, Schatz?“ - In der 254. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, was gegen den ewigen Meckerdrang hilft, wie gelungene Neubauviertel aussehen können, was das Irokesen-Orakel weissagt, warum Schalkes Abstieg ein Segen ist, warum nur brennende To-do-Listen gute To-do-Listen sind, ob Annalena Baerbock für einen grundlegenden Kulturwandel steht, warum neue Klodeckel glücklich machen, wo Deutschland im Impf-Ranking steht (Überraschung), warum ein erfolgreicher geflickter Radreifen mindestens so glücklich macht wie ein spontanes Ukulele-Konzert im Hof, weshalb Urin bei Geparden Facebook ersetzt und wie sich Schottergärten wegklagen lassen. Plus: plötzlich auftauchte Familienfotos.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de