Wir - Wird Friedrich Merz Familienminister?

„Ich möchte auch eine Lohnersatzleistung, Schatz!" - In der 253. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen die Schumachers die Mittwochsexpertin Juliane Seifert, Historikerin und Staatssekretärin im Giffey-Ministerium, was soll toll daran ist, sich von aller Welt als dysfunktional beschimpfen zu lassen, was Spaß daran macht, sich mit den Staatssekretären von Jens Spahn zu zoffen, warum die Politik manchmal so unfassbar lahmsteißig ist, wie es sich anfühlt, jeden Tag mit Milliarden zu hantieren, ob im Finanzministerium nicht doch eine Gelddruckmaschine steht und worauf man vielleicht mal stolz sein könnte. Plus: zarte Medienkritik.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de