Wir - Grüne, Mutter, Kanzlerin?

„Schrei mich an, Schatz, aber richtig!“ - In der 252. Folge Ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, warum sich die Streitstile von Union und Grünen so massiv unterscheiden, ob Annalena Baerbock eine gute Kanzlerin wäre, wieviel Trauer bei welchen Toten angemessen ist, was Lustschreie von Panikschreien unterscheidet, warum der Landfuchs Jäger und der Stadtfuchs Sammler ist, was Klarsichthüllen mit Vergesslichkeit zu tun haben, warum eine halbe Stunde Nichtstun das größte Geschenk des Universums bedeutet und welche Menschen aus welchen Gründen inmitten von Schottergärten leben. Plus: „diszipliniert" und „gehorsam" sind zwei ganz verschiedene Dinge.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de