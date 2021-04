Mutmach-Podcast Wir - Schöner zoffen - so gelingt jeder Streit

„Du hast einen grottigen Klamottengeschmack, Schatz!" - In der 251. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost streiten sich die Schumachers überaus konstruktiv über die Kunst des konstruktiven Streitens, die ewig junge Frage, wer den Müll runterbringt (Na, wer wohl?), sorgen sich über zunehmende Konfliktdichte, klären endgültig, wer der Klügere, Schnellere, Bessere und Liebevollere ist (Na, wer wohl?), erklären, wie man zurück ins Wir-Gefühl kommt und üben sich in der großen Kunst des Streithumors. Plus: Ein Mann zelebriert seine Kompromissbereitschaft.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de