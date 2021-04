In der Jubiläumsfolge spricht Stress- und Schmerzexperte Professor Volker Busch über die unerwartete Freiheit in Corona-Zeiten.

Mutmach-Podcast Stress-Experte Volker Busch: Wir wachsen nur in Krisen

Tragen Sie eine Jogginghose, Herr Professor? - In der 250. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost gönnen sich die Schumachers einen Stress- und Schmerzexperten, der sich auf Neurologie und Psychiatrie versteht. Mit Professor Volker Busch sprechen sie über die Droge Berieselung, die Weltverschwörung des Bauchatmens, die unterschätzten Probleme mit Long Covid, den Karrierekiller Podcast, Corona als Lehrmeisterin, das Leben als Fragestellerin, das Reptil in uns und den Luxus, die Gedanken schweifen zu lassen und einfach mal zu assoziieren. Plus: Heute mal ganz ohne Weltuntergang.

Alles über Prof. Dr. Volker Busch https://www.drvolkerbusch.de

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de