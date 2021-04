Wir - Söder? Laschet? Grönemeyer!

„Halt mich noch ein bisschen, Schatz!“ - In der 249. Folge Ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, welcher der beiden Unions-Recken das kleinere Übel bedeutet, welches Covid-Nasenspray Karl Lauterbach empfehlen würde, ob Bochum wie Bielefeld ist, warum man sich zu einer Grönemeyer-Liebeserklärung durchringen darf, weshalb umgehend die Woche des guten Schlafs eingeläutet wird, ob man über die sehr unkorrekten Witze von Prinz Philip unbedingt lachen muß und warum es wahnsinnig erholsam ist, endlich mal wieder ein bisschen Kultur zu tanken. Plus: Wieso man die Filme von Adam Curtis nicht so schnell wieder aus dem Kopf kriegt.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de