Wege aus der Wut

„Sollen wir uns mal wieder richtig schön anmisten, Schatz?" - In der 248. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, warum mit fortschreitender Pandemie die Lust am Grummeln wächst, welche Wege es aus der Meckerfalle gibt, wieso jeder Eindruck erst einmal eine Pause braucht, weshalb Verzeihen, Empathie und Perspektivwechswel immer helfen, was wir von einer Sandburg lernen können und ob man eine Party mit dem Begriff „fundadamentaler Attributionsfehler“ wirklich beeindrucken kann. Plus: die ultimative Erklärung, was Laschet von Söder unterscheidet.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de