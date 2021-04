Triathlet Jan Frodeno: Muskeln brauchen Liebe

Der weltbeste Triathlet über Motivation in der Zwangspause und das Glück, seinen kleinen Sohn mit einem Gummiball zu jagen.

„Ich möchte auch einen eigenen Physiotherapeuten, Schatz?" - In der 247. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen die Schumachers den Mittwochsexperten Jan Frodeno, wie es ist, wenn das Training morgens um fünf Uhr beginnt, wie sich ein Home-Triathlon vor 320 Millionen Zuschauern anfühlt, warum Sport ein Privileg, aber nicht alles ist, ob der Konsum von Butter und Eiern womöglich zu einer Leistungssteigerung führt, wie sich die Suche nach Leidenschaft anfühlt und warum Radsport unbedingt in den Schulunterricht gehört. Plus: Ein Plädoyer für Pommes.

Buchtipp: Jan Frodeno: Eine Frage der Leidenschaft: Mit Mut und Motivation zum Erfolg.

