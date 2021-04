Wir - Hurra, ein Impftermin

„Wie kommst Du jetzt auf Stuttgart, Schatz?“ In der 247 Folge des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost rätseln die Schumachers über schwäbische Mutanten, freuen sich über einen Impfermin, tauchen ab in österliche Parallelwelten und den Kompost, erfahren vergnügt, dass das Leben vor einem Jahr auch nicht so viel anders war und fragen sich, ob es einen Eingriff in natürliche Kreisläufe darstellt, wenn man seinen Garten wässert. Plus: das schönste Gedicht der Welt.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de